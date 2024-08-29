إنشاء 3 وحدات صحية جديدة فى القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح

مطروح – حسن مشالي

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال لقائه مع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة، والمهندس طارق عبدالله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، جهود الإسراع فى إنشاء 3 وحدات صحية، لتقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى مطروح، فى عدد من المناطق والتجمعات الصحراوية.

وشهد اللقاء، مناقشة إنشاء الوحدة الصحية بتجمع الحران فى مدينة السلوم، على مساحة 1050 م٢، والوحدة الصحية بقرية أبو اسطيل بمدينة برانى على مساحة 1500 م٢، وإنشاء وحدة صحية بقرية الجراولة فى مرسى مطروح بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه محافظ مطروح، بسرعة المعاينة والرفع المساحى للمواقع المقترحة والصادر لها قرارات تخصيص بالسلوم وبرانى، والتى سيتم تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وبتمويل من مشروعات إيفاد، تحت إشراف مركز التنمية المستدامة، التابع لمركز بحوث الصحراء، ووفقا للمواصفات الفنية لوزارة الصحة.