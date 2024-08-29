أخطار التلوث ودور الإنسان للحفاظ على البيئة ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "التلوث وأخطاره على البيئة"، تحدث خلالها أبو المكارم عبد الجليل مسئول بالمكتبة، عن التلوث وأنواعه ومصادره واستخدام التكنولوجيا فى القضاء على الثلوث، ودور الإنسان فى الحفاظ على البيئة ودور المؤسسات الثقافية فى نشر الوعى بأخطار التلوث، واتجاه الدولة فى استخدام الطاقة البديلة للحد من أخطار التلوث.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كلنا واحد" تحدثت خلالها آيفون إيليا لويز، عن أشكال التمييز والتفرقة بين الأبناء وأسباب التمييز والتفرقة بين الأبناء ومخاطر وأثر التمييز بين الأبناء، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة صلصال نفذتها شيماء عبد الواجد، واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشعر والمجتمع"، وأوضح على حسان خضرى تتأسس القصيدة الشعرية على معيار فني في بنائها الذي يمنحها تكوينا جماليا تقوم عليه، وتبني لغتها من خلاله، ومتى ما تخلت عن شروط فنياتها فإنها تبتعد عن الهدف الرئيس للشعر وغرضه الأسمى.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الطاقة الشمسية مستقبل ترشيد الكهرباء بالأقصر" تحدث خلالها سيد صدقى مسئول بالقصر، عن الطاقة الشمسية وأهميتها ومشروعات الطاقة الشمسية، ودورها في ترشيد استهلاك الكهرباء بالأقصر، وأهمية التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية بالأقصر، وخاصة لاستخداماتها في خدمة استصلاح الأراضي والمناطق الصناعية بالظهير الصحراوي.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "العنف الفكري واثريه" وتحدث الشيخ سيد حسين قرين، عن أن العنف الفكري يؤدي إلى التطرف ويهدم شعوب، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر جمال الأقصري وقصيدة بعنوان "تلاقي، شجرة دوم"، وأقام قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني تواشيح دينية متنوعة للشيخ محمود الشافعي، وورشة فنون تشكيلية باستخدام الفوم نفذتها هند مصطفى، ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية أشغال يدوية عروسة بالخيط الصوف تنفيذ إيمان محمود.



جانب من النقاشات الثقافية فى قصور ثقافة الأقصر



محاضرة عن التلوث وأخطاره ودور الإنسان للحفاظ على البيئة بالأقصر