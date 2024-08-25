نقاشات بقصور ثقافة الأقصر حول السياحة وأهميتها ومبادرة حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، وذلك فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان" بالإصرار والعزيمة يتحقق النجاح والتفوق" تناول خلالها أبو المكارم عبد الجليل، تزامن موضوع العزيمة والإصرار للطلبة المتفوقين من الثانوية العامة والأزهرية والإرادة وما يدفعك للخطوة الأولى على طريق الكفاح والعزيمة وما يبقيك على هذا الطريق حتى النهاية.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "السياحة وأنواعها وأهميتها" تحدث سيد صدقى عن السياحة ومفهومها وأنواعها وأهمية السياحة للفرد والمجتمع، وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التعليم ودوره فى تشكيل العقول" أوضح محمد محمد أهمية التعليم ودور التعليم في بناء المجتمع والنمو الاقتصادي والتعليم، ونفذت ورشة الباستر عمل "نموذج مومياء أوشابتي" تنفيذ حسان بإستخدام حجر البازلت، مبرد خشابي، منشار، مبرد ناعم، الزميل، قلم ألوان.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "حياة كريمة" تحدثت ثناء محمود أخصائي المكتبة العامة بالقصر عن مبادئ مبادرة حياة كريمة والمستهدفين من المبادرة وأهم مشروعات المبادرة، وأعدت ورشة حاسب آلي نفذتها بسمة أبو السعود أخصائي حاسب آلي، وورشة يوسي ماث نفذته مع الأطفال زينب أحمد، أعقبها ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم، أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى ورشة أشغال يدوية عمل علبة مناديل بالفوم نفذتها عفاف إبراهيم، وبمدرسة وادي الملكات الابتدائية نفذت ورشة أشغال يدوية بعنوان "إعادة تدوير" تنفيذ صفاء حسن قرشي ورنا محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، وأعد مسرح العرائس أداء هالة أمين، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة رسوم أطفال "رسم حر" تنفيذ حجاجية خيري.



نقاشات بقصور ثقافة الأقصر حول السياحة وأهميتها



محاضرات حول السياحة وأهميتها وحياة كريمة ودور التعليم بتشكيل العقول