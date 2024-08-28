11 قرارا مهما من وزارة التعليم استعدادا للعام الدراسى الجديد.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات مهمة استعدادا للعام الدراسى الجديد الذى يبدأ 21 سبتمبر المقبل للمدارس الرسمية والخاصة و8 من نفس الشهر للمدارس الدولية نرصدها في التقرير التالى:

ـ التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز في التخصصات المطلوبة مقابلة 50 جنيها للحصة، مع الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز في أعداد المعلمين والاستعانة بالمعلمين بالحصة من المدرسين المحالين للمعاش والحاصلين على مؤهل تربوي.



ـ إعادة هيكلة المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى العام وتقليل عدد المواد من 10 إلى 6 مواد بالصف الأول الثانوى ومن 8 لـ"6 مواد للثانى الثانوى ومن 7 مواد حتى 5 مواد للصف الثالث الثانوى.





ـ إلغاء تدريس مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة لطلاب الصف الثالث الثانوى العام + خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالمرحلة الثانوية.



ـ إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية من على طلاب المدارس الحكومية.





ـ البدء في تنفيذ مجموعات التقوية قبل بداية العام الدراسى وضرورة حصول المعلم على أجر مجزى فوري وتوفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب.



ـ عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائى كأحد أدوات التقييم لمعرفة مستوى الطلاب ونواتج التعلم الحقيقة، حيث يؤدى الطلاب في الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائى 3 امتحانات خلال الفصل الدراسى الواحد، بواقع اختبارين شهر واختبار نهاية الفصل الدراسى الأول والثانى.





ـ اتخاذ قرارات لحل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول من أبرزها نقل طلاب المرحلة الثانوية للدراسة بالفترة المسائية مع نقل طلاب المرحلة الإعدادية بفصول المرحلة الثانوية والاستفادة من فصول المرحلة الإعدادية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

ـ إعادة تصميم وتغيير المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية بعد إعادة الهيكلة.





ـ وجهت الوزارة بضرورة حضور الطلاب إلى المدرسة خاصة فى سنوات النقل ومتابعة مدير المدرسة لنسب الحضور واتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على جذب الطلاب للمدرسة، والاهتمام بغرس القيم لدى أبنائنا الطلاب.

ـ استكمال تعيينات المعلمين الجدد لسد العجز، مع انتهاء أعمال التحويل بين المدارس، حيث تم تشكيل لجنة بالوزارة لفحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى، وتسكين الطلاب الملتحقين بالصفوف الأولى بكل مرحلة تعليمية منها الأول الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى.

ـ إعلان وزارة التربية والتعليم نسبة وشرائح زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية من 5 حتى 10% للمدارس الدولية ومن 6% حتى 25% للمدارس الخاصة للغات، كما أعلنت الوزارة رسوم مقابل الخدمات للمدارس الرسمية للغات