اليوم السابع
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نتنياهو: العقوبات الأمريكية الجديدة على مستوطنين إسرائيليين بالغة الخطورة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:17 م
نتنياهو: العقوبات الأمريكية الجديدة على مستوطنين إسرائيليين بالغة الخطورة نتنياهو
إبراهيم حسان

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اعتبر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على مستوطنين إسرائيليين بالغة الخطورة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال، انتشال جثة جندي إسرائيلي كان محتجزا في قطاع غزة قتل منذ السابع من أكتوبر.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانه وإجباره على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.







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