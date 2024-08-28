ميناء سفاجا يستقبل السفينة Dsm Londo وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن، وتم تداول (40000) طن بضائع و(556) شاحنة و(80) سيارة.

وشملت حركة الواردات (32000) طن بضائع و(213) شاحنة و(5) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(343) شاحنة و(75) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة Alcudia Express ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة DSM LONDON علي متنها 31000 طن الومنيوم قادمة من اندونسيا وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و 285 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أورو آيلة . وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1430 راكب بموانيها.