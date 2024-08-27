تداول 36 ألف طن و717 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 717 شاحنة و136 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 432 شاحنة و96 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31000 طن بضائع، 285 شاحنة و40 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة NG Sun بينما تغادر السفينة ALTO وعلى متنها 24 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والحرية2 وغادرت العبارة امل، كما تم تداول 2300 طن بضائع و276 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1261 راكب بموانيها.