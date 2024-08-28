مصر وكوريا تبحثان سبل تعزيز التعاون بمجال تطوير المشروعات

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قال سفير كوريا الجنوبية فى مصر كيم يونج هيون، إن مصر تعمل بنشاط على تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، بما فى ذلك بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والتنمية الحضرية، والنقل، والبيئة، والطاقة والملاحة البحرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها سفارة كوريا الجنوبية فى مصر بالشراكة مع وكالة كوريا لترويج التجارة والاستثمار ومكتب بنك التصدير والاستيراد الكوري في القاهرة، بعنوان "مشروع كوريا ومصر 2024"؛ لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين بمجال تطوير المشروعات.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية أن مشروعات التنمية هذه لديها القدرة على خلق تآزر كبير من خلال التعاون مع الشركات الكورية، التي تمتلك خبرة وقدرات واسعة، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية تشارك بالفعل بنشاط في قطاع التصنيع في مصر، وتنتج الإلكترونيات والهواتف الذكية، وحققت تعاونًا ناجحًا في مجالات مثل: محطة الطاقة النووية، والبنية التحتية للنقل وبناء مصافي النفط.

وأوضح أن المشروعات المختلفة التي تم تقديمها في الندوة حاسمة للتنمية المستدامة فى مصر، وتضع الأساس لنمو اقتصادي طويل الأجل، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه الندوة إلى زيادة مساهمات الشركات الكورية في تنمية مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبهم..قدم المشاركون بالندوة مشروعات واعدة وناقشوا فرص التعاون مع الشركات الكورية.

وشارك في الندوة وزارتي النقل والتخطيط والتعاون الدولي، والهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديدية المصرية، وقطاع النقل البحري، وهيئة قناة السويس، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي الشركات الكبرى.

كما شارك من كوريا حوالي 45 شركة من مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والهندسة والبناء والإلكترونيات والنقل؛ لاستكشاف فرص التعاون في المشروعات مع مصر.