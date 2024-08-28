محافظ كفرالشيخ: برنامج تدريبي لمديري إدارات الديوان العام

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن الديوان شهد فعاليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبي «علم نفس إدارة الأعمال وإدارة التغيير الرقمي» لمديري إدارات الديوان العام، والذي تنظمه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع Trainnovation Int Group وRB-collage، بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة العاملين في ظل التحديات العالمية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتناولت الدكتورة دينا مجاهد، خلال محاضرتها عدة محاور تدور حول الاحتراق الوظيفي، والانخفاض الحاد في الأداء الوظيفي، واستراتيجيات الوقاية والتدخل، وأهمية دور المديرين في الوقاية من الاحتراق الوظيفي، فضلاً عن مناقشة مهارات إدارة الأداء، مع وضع الأهداف الدقيقة، وبناء التوقعات السليمة، والتأكيد على أهمية خلق بيئات عمل تشجع على التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، حيث يسهم ذلك في تعزيز آداء الموظفين والحد من المخاطر، ما ينعكس علي الخدمات المقدمة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن البرنامج التدريبي «علم نفس إدارة الأعمال وإدارة التغيير الرقمي» يهدف إلي تنمية وتطوير مهارات العاملين وتطوير الأداء الوظيفي، لما له من دور أساسي في مقاومة الضغوطات الوظيفية، فضلًا عن تقديم بعض التوصيات التي ستجد تأثير إيجابي عند التطبيق، مثل تعزيز الصحة النفسية في بيئات العمل، مع التأكيد على ضرورة زيادة الوعي لدي العاملين وتعزيز قدراتهم مما يكون له الأثر الإيجابي علي مستوي جودة العمل وبالتالي تحسين الخدمات الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن برنامج «علم نفس إدارة الأعمال وإدارة التغيير الرقمي» يعد خطوة هامة في رفع كفاءة القيادات الإدارية وتعزيز قدراتهم على مواكبة أساليب علمية حديثة ومبتكرة، حيث يركز على نموذج التميز الحكومي والقيادة الاستراتيجية وعقلية التحول الرقمي وكيفية توقع التغيير وتبنيه لتطوير الموارد البشرية داخل الديوان، بالإضافة إلى أنواع الشخصيات في بيئة عمل التحول الرقمي، وعلم نفس التغيير وتأثيره النفسي، وتعزيز مهارات العمل الجماعي والعمل ضمن فريق بهدف تحقيق أعلى معدلات التميز الوظيفي.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة القيادات الإدارية، وتستمر الدورة من الأحد 25 أغسطس وحتى الخميس 29 أغسطس، وتهدف إلى تمكين القيادات من مواكبة التحديات الحديثة في مجال الإدارة الرقمية، وتطوير الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل والخدمات المقدمة.