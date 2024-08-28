محافظ القليوبية: تلقينا 80 ألف طلب تصالح والانتهاء من 10 آلاف منها

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي الأول له، بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ومديري المديريات، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظة.

وبدأ اجتماع المجلس التنفيذي بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم بدء مناقشة موقف طلبات التصالح علي مخالفات البناء، موضحا أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي 28 / 8 / 2024، 80491 طلب، حيث تم إنهاء 33202 طلب، وأحيل ا لديوان عام المحافظة، كما تم انتهاء إدارة المتغيرات المكانية من 10534 طلب من إجمالي الطلبات التي أحيلت إليها وعددها 33202، كما تم تسليم 6618 شهادة للمواطنين، ومتوقف علي الطباعة 3126 شهادة، فيما تمثل نسبة المحافظة الإجمالية للطلبات التي سلمت للمواطن من إجمالي ما تقدم 8.2%.

وعقب محافظ القليوبية حول النسبة الإجمالية مما تم الانتهاء منه بأنها نسبة متدنية ولابد من دفع الأعمال بالجهات المختصة وتحقيق نسبة أعلي للمحافظة للحصول علي المواطن أولا وسرعة الإنجاز.

كما شهد الاجتماع التنفيذي عرض مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموافقة علي التعديلات المقترحة بالمخططات التفصيلية المعتمدة والمقدمة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، حيث وجه المحافظ بضرورة أن تكون الحماية المدنية ضمن اللجنة المشكلة مع إدارة المرافق وشرط الحصول علي موافقتها قبل التعديل.