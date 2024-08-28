جامعة بنها تحتفل بالعيد القومى الـ156 لمحافظة القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها احتفالية كبرى للاحتفال بالعيد القومى الـ156 لمحافظة القليوبية، برعاية وحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، واللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية.

وخلال الاحتفالية قدمَّ المهندس أيمن عطية التهنئة لكل أبناء القليوبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، سائلاً المولي عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على أبناء المحافظة، وأن تشهد المحافظة المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدماً الشكر لجامعة بنها على المجهود المبذول فى الاحتفالية وفى احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

كما قدم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها التهنئة للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وأهالى المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، معربا عن سعادته وأسرة جامعة بنها بمشاركة شعب القليوبية احتفالاتهم بالعيد القومى للمحافظة، الذي تحتفل به في 30 أغسطس من كل عام، مؤكدا أن مشاركة الجامعة في احتفالية العيد القومي للمحافظة تأتي بهدف رفع الوعى لدى أبنائها الطلاب بما تشهده المحافظة من تنمية وتطوير، وتأكيدا لسعى جامعة بنها لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة باعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين بكل المجالات.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرض فني لمجموعة من اللوحات الفنية المعبرة عن ريف المحافظة تحت شعار "القليوبية درة النيل"، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأغاني الوطنية، والاستعراضات الفنية قدمها فريق كورال قطرات الندى وفريق الجامعة للفنون الشعبية.

يذكر أنه شهدت الاحتفالية حضور نواب رئيس الجامعة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديرى المديريات بمحافظة القليوبية.



جانب من الاحتفال



احتفال جامعة بنها



جانب من الاحتفال



احتفال جامعة بنها