محافظ القليوبية: الأكشاك سرطان ينهش فى شوارع المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية علي ضرورة الحد من التراخيص الخاصة بالأكشاك، حيث وصفها بالسرطان الذي ينهش في شوارع المحافظة، موضحا أنه غير راض عن الانتشار غير المنظم للأكشاك، مطالبا بتقليص عدد الأكشاك في أقصي الحدود علي أن تصدر التراخيص للمستحقين فقط، علي أن تكون الموافقة عليها من خلال عمل بحث اجتماعي وتشكيل لجنة مختصة لفحص الطلبات، ويكون القرار النهائي للمجلس التنفيذي، قائلا: "المجلس التنفيذي كله هيكون شريك في قرار الموافقة علي تراخيص الأكشاك".

جاء ذلك خلال ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي الأول له، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من القطاعات.

ووجه المحافظ، بسرعة إزالة الأكشاك التي انتهت التراخيص الخاصة بها، مؤكدا أن هناك حالات تك عمل لجان له ومتابعتها علي أرض الواقع، وتبين أنها غير مستحقة لتلك التراخيص ومن بينها تفقد أحد الأكشاك، وتبين أن صاحب الرخصة يعمل محام، وغير مستحق لها، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما أن هناك موقف آخر حيث تقدم أحد المواطنين بطلب للحصول علي رخصة كشك، موضحا في طلبه أنه لا يعمل، وبالتواصل مع مديرية العمل بالقليوبية تم توفير فرصة عمل له براتب يصل حوالي 7000 جنيها شهريا، إلا أنه رفض ذلك وأصر علي الحصول علي ترخيص بإنشاء كشك له، قائلا: "المواطنين ليقدموا علي تراخيص الأكشاك وبيبعوها للغير بمبالغ كبيرة".

وأوضح المحافظ، أنه يتم تحديد مساحة محددة بالتراخيص الخاصة بالأكشاك للمواطنين إلا أنه هناك الكثير منهم من يخالف ذلك من خلال التوسع في المساحة والتعدي علي الطريق وتعطيل الحركة المرورية بالشوارع وانتقال المواطنين بها.