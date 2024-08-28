محافظ البحر الأحمر: إزالة 12 منزلا عشوائيا بـ"زرزارة" ونقل المواطنين للروضة الجديدة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، تنفيذ ازالة 12 منزل عشوائي بمنطقة زرزارة، وجرى نقل المواطنين إلى بديل العشوائيات بمنطقة الروضة بمدينة الغردقة ، وتسليمهم 8 منازل و4 وحدات سكنية.

كشف اللواء عمرو حنفي، أن اجمالي ما جرى نقله وتسليمه حتى الآن بلغ 120 منزل و72 وحدة سكنية بمناطق جبل العفش وزرزارة ومجاهد، لافتاً إلى أن مدينة الغردقة، بدأت خطة لتطوير المناطق العشوائية، وذلك بأخطر 3 مناطق عشوائية، هي مجاهد وجبل العفش وزرزارة، التي تعد أعلى المناطق العشوائية كثافة سكانية بالبحر الأحمر.

أوضح المحافظ، أن الهدف من تطوير هذه المناطق القديمة هو خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بجانب تحسين الصورة البصرية للمدينة السياحية أمام زائريها وظهورها بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية، موضحاً أنه لأول مرة في تاريخ هذه المناطق تتم أعمال تطوير تتضمن فتح 15 شارع وإنشاء طرق جديدة لتحقيق السيولة المرورية، وذلك طبقاً للمخطط التنظيمي للمنطقة مع رفع الأنقاض الناتجة عن أعمال الإزالات وتخطيط الشوارع.

أشار محافظ البحر الأحمر فى بيان له إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضرية ونقل سكانها لمناطق سكنية جديدة، وإزالة المنازل التي تعيق التطوير وتوفير حياة كريمة لهم وسط توجيهات حكومية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للعمل على هذا الملف وسرعة تنفيذه.

أشرف على عمليات الإزالة ونقل وتسليم المنازل ببديل العشوائيات، سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد بنداري، ورئيس مدينة الغردقة، اللواء ياسر حماية، ورئيس حي جنوب،اللواء أحمد مهدي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .