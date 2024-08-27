اليوم السابع
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افتتاح معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل 30% على المستلزمات المدرسية بأسوان.. فيديو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:49 م
افتتاح معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل 30% على المستلزمات المدرسية بأسوان.. فيديو المعرض
أسوان - عبد الله صلاح

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افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، معرض أهلا مدارس فى مدينة أسوان بتخفيضات تصل لـ30%.

حضر الافتتاح، المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ اسوان، والمهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، والمحاسب حسام الأنصارى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان.

وتفقد محافظ أسوان المعرض الذى يأتى ضمن 5 معارض أخرى بمراكز ومدن المحافظة الأخرى، ويضم مستلزمات مدرسية من شنط وكراسات وزمزمية وأحذية وملابس، بالإضافة إلى توفير مواد غذائية بتخفيضات مناسبة، وسط إقبال كبير من أهالى أسوان على المعرض.

الاقبال على المعرض
الاقبال على المعرض

 

المعرض
المعرض

 

معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس

 







اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس

مستلزمات مدرسيه

اسوان

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