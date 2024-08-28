مجلس الأمن الدولى يوافق على تمديد عمل قوات اليونيفل فى لبنان لمدة عام

وكالات

وافق مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تجديد مهمة قوات اليونيفيل فى لبنان لعام آخر.

ومن جانبها، قالت ممثلة فرنسا، أنها تقترح تمديد عمل قوات اليونيفيل لمدة 12 شهرا، داعية كل الأطراف لوقف كل الأعمال العدائية وعدم التصعيد فى المنطقة.

ومن جهتها، قالت ممثلة الولايات المتحدة ليندا توماس، أن استقرار جنوب لبنان انهار عندما قصف حزب الله شمال إسرائيل 8 أكتوبر، مضيفاً أنه لا يجب أن يكون لبنان منطلقاً لهجمات على إسرائيل.

وأكدت توماس أن الاستقرار والهدوء يعودان عند وجود آليات تنفيذ للقرار عند الخط الأزرق، مشيرة إلى ضرورة إنشاء منطقة جنوبى الليطانى خالية من الأسلحة إلا أسلحة الجيش اللبنانى واليونيفيل.