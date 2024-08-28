الاحتلال الإسرائيلى يقصف بالمدفعية بلدات جنوب لبنان

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم /الأربعاء/، الحى الشمالى فى بلدة الجبين ومثلث طيرحرفا فى قضاء صور جنوبى لبنان؛ ما أدى إلى إشتعال النيران فى كروم الزيتون، وفى مساحات زراعية واسعة.



وعملت وحدات الجيش اللبناني، مع فرق الدفاع المدنى فى كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، على السيطرة على الحريق.



وفى السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان أن جيش الاحتلال أغار بمسيرة على بلدة العديسة ، وقصف فوسفورى على أطراف بلدة مركبا فى مرجعيون بمحافظة النبطية.