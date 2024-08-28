اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 06:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يقصف بالمدفعية بلدات جنوب لبنان

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 05:34 م
الاحتلال الإسرائيلى يقصف بالمدفعية بلدات جنوب لبنان قصف
أ ش أ

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم /الأربعاء/، الحى الشمالى فى بلدة الجبين ومثلث طيرحرفا فى قضاء صور جنوبى لبنان؛ ما أدى إلى إشتعال النيران فى كروم الزيتون، وفى مساحات زراعية واسعة.


وعملت وحدات الجيش اللبناني، مع فرق الدفاع المدنى فى كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، على السيطرة على الحريق.


وفى السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان أن جيش الاحتلال أغار بمسيرة على بلدة العديسة ، وقصف فوسفورى على أطراف بلدة مركبا فى مرجعيون بمحافظة النبطية.







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لبنان

الاحتلال الإسرائيلى

حزب الله




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