متحف كفر الشيخ ينظم ورش رسم ونحت وأخرى تعليمية للأطفال وذوي الهمم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ، ورشة تعليم الرسم والنحت والورشة التعليمية لأبجديات اللغة المصرية القديمة لعدد من الأطفال، ضمن أنشطة الصيفية بمتحف كفر الشيخ، واحتفالا باليوم العالمي للعمل الإنساني، لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، كما نظم متحف كفر الشيخ، ممثلًا في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة فنية عن كيفية الطباعة بالألوان بطريقة الظل حيث قام الأطفال بطباعة بعض الرموز المصرية القديمة.



كما استضاف المتحف لاستقبال عدد من أبناء مركز شباب سيدي سالم بكفر الشيخ "قادرون باختلاف"، واصطحبهم الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ، في جولة إرشادية داخل المتحف، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة، مشيدين بحسن الاستقبال، وانبهارهم بالقطع الأثرية المعروضة، كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ جولة إرشادية لمجموعة من مجموعة قادرون باختلاف بمديرية الشباب، والرياضة بكفر الشيخ.



ويقع متحف كفر الشيخ بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدما، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين "حورس" وعمه "ست"، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود "حورس الصقر"، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو "إسلامي، وقبطي"، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمها المتحف.



زيارة متحف كفر الشيخ



ورشة تعليم الرسم والنحت للأطفال



ورشة تعليمية لأبجديات اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي



