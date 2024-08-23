فعاليات لذوى الهمم وأطفال الدمج بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ، عدد من الفعاليات لذوي الهمم وطلاب الدمج، منها محاضرة تدريبية بعنوان: "شوف بعينهم"، وورشة فنية عن الضغط على المعادن لمجموعة من أبنائنا من ذوي الإعاقة البصرية،

وورشة رسم، وتلوين، وجولة إرشادية لمجموعة من الأطفال من طلاب الدمج بمديرية التربية، والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

بدأت الفعاليات بمحاضرة تدريبية بعنوان: "شوف بعينهم"، ذلك لمجموعة من العاملين بالمتحف عن كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ألقتها رشا علي عطية، مسئول ملف الإعاقة البصرية بالإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتناولت خلالها الإعاقة البصرية، وكيفية إرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أثناء الجولة داخل المتحف، وأهمية استخدام المجسمات كوسيلة لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في المتاحف.

كما نظمت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع متحف كفر الشيخ، متمثلا في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة فنية عن الضغط على المعادن لمجموعة من أبنائنا من ذوي الإعاقة البصرية، حيث قاموا باستخدام بعض الرموز المصرية القديمة، وتعرفوا على كيفية الضغط على الرقائق المعدنية، وفي نهاية اليوم أعرب الجميع عن بالغ سعادتهم بهذه التجربة الفريدة.

كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف ورشة رسم، وتلوين، وجولة إرشادية لمجموعة من الأطفال من طلاب الدمج بمديرية التربية، والتعليم بكفر الشيخ، وقد أبدى الأطفال سعادتهم بالاحتفال بهذه المناسبة، وعبّروا عن إعجابهم بسيناريو العرض المتحفي، والقطع الأثرية المعروضة التي تمثل تاريخ محافظة كفر الشيخ عبر العصور.



ورشة فنية عن الضغط على المعادن لمجموعة من الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية.



ورشة رسم وتلوين للأطفال الدمج