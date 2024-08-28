"إن شاء الله فرحى بكرة" أخر ما كتبه عريس الشرقية قبل وفاته.. صور

الشرقية-فتحية الديب

خيم الحزن الشديد على أهالى منيا القمح محافظة الشرقية، لوفاة الشاب" إسماعيل محمد" أثناء تواجده برفقة عروسته فى السيارة.

وكان الشاب يعمل بدولة الكويت منذ 5 سنوات، وعاد مؤخرا من أجل إتمام زواجه، وأثناء توجهه مع عروسته داخل السيارة لمنزل الزوجية بعد انتهاء حفل الزفاف صعدت روحه إلى بارئها إثر أزمة قلبية.

وشارك أهالى وأصدقاء الشاب أخر ما كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى،"إن شاء الله فرحى بكره وأنا رصيدى فى الدنيا أخواتى وأصحابي مستنيكو نفرح مع بعض و أسف لو نسيت أعزم حد".



العريس المتوفى



صورة للعريس