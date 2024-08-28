اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 03:36 م
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قطع المياه عن منية النصر بالدقهلية غدا بسبب أعمال صيانة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 02:03 م
قطع المياه عن منية النصر بالدقهلية غدا بسبب أعمال صيانة انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه سيتم غدا الخميس الموافق 29 أغسطس الجارى، فى الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 مساء من ذات اليوم قطع المياه عن مدينة منية النصر وعدد من القرى التابعة لرئاسة المركز وذلك لقيام الشركة بتنفيذ اعمال صيانة داخل رافع مياه البجلات للوحدة رقم 3 بالرافع.

 

وأوضح التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه خلال الفترة المذكورة هى مدينة منية النصر وقرى البجلات وميت تمامه وعزبة منشأة الجمال.


وأهابت محافظة الدقهلية المواطنين بمدينة منية النصر والقرى المشار اليها المتأثرة بانقطاع المياه بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.







الدقهلية

مياه الدقهلية

قطع المياه

مركز منية النصر




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