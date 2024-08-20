مياة الدقهلية انقطاع الخدمة عن قرية الحجايزة وبعض القرى المجاورة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدا الأربعاء الموافق 21/ 8/ 2024 من الساعة 8 صباحاً حتى 2 مساء ولمدة 6 ساعات عن المناطق التالية، الحجايزة، الشرقين، كفر سعد، السرسي، غزالة، عزبة لوليا ، مليكة الكبري، مليكة الصغري، عزبة أبو حسين التابعة لمركز تمي الإمديد.

وذلك نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال غسيل المروق الخاص بمحطة مياه الحجايزة.



وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.