جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية شاملة فى قرية الرياح ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، قافلة طبية شاملة إلى قرية الرياح بالقنطرة غرب في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وقد شملت القافلة تقديم خدمات طبية متعددة، بالإضافة إلى توزيع المبيدات الزراعية المجانية على المزارعين، وذلك في إطار التزام الجامعة بالمساهمة في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

وأعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فخره واعتزازه بهذا النشاط قائلاً: "تأتي قافلتنا الطبية في إطار حرص الجامعة على تقديم الدعم والرعاية للمجتمعات المحيطة بها. نلتزم دوماً بتعزيز صحة المواطنين من خلال توفير خدمات طبية متكاملة وحلول لمشاكلهم الزراعية.

وأضاف؛ هذا الجهد يعكس القيم الإنسانية والمجتمعية التي نعتز بها في جامعة قناة السويس."

شملت القافلة زيارة عدد من بساتين الفاكهة والخضروات والمحاصيل المختلفة مثل المانجو، نخل البلح، الموز، الرمان، التين البرشومي، الكمثرى، العنب، الليمون، الباميا، الفلفل، الأرز، وقصب السكر.

وقد واجه المزارعون مشاكل زراعية متنوعة مثل نقص العناصر الغذائية وإصابات حشرية، حيث قامت الجامعة بتوزيع المبيدات الزراعية بالمجان على 25 مزارعاً.

على الصعيد الطبي، تم تقديم خدمات التثقيف الصحي لنحو 20 حالة حول موضوعات مثل الوقاية والتعامل مع الأمراض الجلدية في الصيف، التغذية الجيدة، علاج الإمساك، المغص وآلام البطن، والعناية بالأسنان.

كما تم الكشف وتقديم العلاج لـ 568 حالة، شملت 43 حالة أطفال، 75 حالة أنف وأذن، 95 حالة جلدية، 50 حالة باطنية، 107 حالات طب أسرة، 57 حالة رمد، 11 حالة نسا، 10 حالات جراحة، و90 حالة عظام.

كما تم الكشف على 511 حالة بيطري لـ 30 مربي.

شارك في القافلة الدكتور محمود فرج، وكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

وجاءت القافلة بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.

تأتي هذه القافلة كجزء من المبادرة الوطنية "حياة كريمة"، التي تسعى لتحسين الظروف المعيشية والصحية في المناطق الأكثر احتياجاً، وتعكس التزام جامعة قناة السويس بدعم المجتمعات المحلية من خلال مشاريعها التنموية والخدمية.