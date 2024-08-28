طبيب "يخيط" مقلة عين سيدة صينية بالخطأ بجراحة تجميلية فاشلة

كبت خالد إبراهيم

عانت امرأة صينية من مشاكل فى الرؤية واكتئاب لاحق بعد جراحة جفن مزدوجة فاشلة، حيث تم خياطة مقلة عينها عن طريق الخطأ بزاوية عينها، ففى عام 2021، خضعت تشانغ، وهى امرأة من مقاطعة شاندونغ، لجراحة جفن مزدوجة فى عيادة طبية للتجميل لتصحيح عدم تساوى زوايا عينيها، وتدعى المرأة أنها شعرت بعدم الراحة أثناء الجراحة الفعلية لكنها استمرت فيها فقط لتكتشف أن مقلة عينها اليسرى وزاوية تلك العين قد تم خياطتهما معًا.



خياطة مقلة العين

فى البداية، أخبرها الطبيب الذى أجرى لها العملية الجراحية أن كل شيء على ما يرام، ولكن بعد ذلك بدأت تشانغ تعانى من عدم وضوح الرؤية وحركة العين المحدودة، وعلى الرغم من محاولات تصحيح الضرر، إلا أنها لا تزال تعانى من مشاكل جسدية وعقلية بعد أكثر من عامين من العملية، وفقا لـ oddity central.

وقال: فى نوفمبر 2021، خضعت لجراحة جفن مزدوجة لأن الزوايا الخارجية لعينى كانت غير متساوية، ثم قال الطبيب إنه سيجرى بعض التعديلات، ولكن عندما كان يخيط، شعرت بعدم الراحة فى مقلة عينى".

وتابعت: "بعد إزالة الغرز، لاحظت وجود اتصال يشبه الخيط بين مقلة عينى والزاوية.. أكد لى الجراح، مدير المستشفى وانغ، أنه ليس شيئا خطيرا وعرض على إجراء عملية أخرى لفصلهما".

تزعم تشانغ أنها دفعت لعيادة التجميل 30 ألف يوان (4200 دولار) مقابل الجراحة، والتى طلبت استردادها بعد الإجراء الفاشل، لكن الطبيب الذى أجرى لها العملية رفض، وعرض عليها 10 آلاف دولار فقط، وطمأنها بأن مشكلتها بسيطة ويمكن علاجها محليا بعملية جراحية أخرى، وتزعم المرأة أنها قدمت قصتها حتى لا يرتكب الآخرون نفس الخطأ.

قالت تشانغ: "طلبت 30 ألف يوان، لكنه قال إن هذا كثير جدًا. وعرض 10 آلاف يوان فقط، وهو ما لن يغطى حتى نفقات سفرى إلى شنغهاى. كما استمر فى تأخير الدفع، والآن مرت سنتان".

تعد جراحة الجفن المزدوج إجراءً تجميليًا شائعًا جدًا فى الصين، ولكن يمكن أن يكون له عواقب وخيمة عند إجرائه بشكل غير صحيح.