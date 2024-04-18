8 أسباب لترهل عين واحدة دون أخرى.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

هل عانيت يوما من تدلي جفن واحد دون الآخر، أى تدلي جفن في عين دون أخرى، هذا الأمر يحدث للكثير من الأشخاص وله الكثير من الأسباب الطبية التي تقف خلفه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقعmountsina موضحا أن هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي تؤدي الى هذه المشكلة.

من أبرز هذه الأسباب وفقا للتقرير:

ـ أسباب تتعلق بالشيخوخة والوصول لمرحلة الكبر أو الهرم نتيجة تهدل خيوط الوجه.

ـ قد يعاني البعض من هذا التهدل نتيجة الإصابة في العين بشكل مباشر أو في الجفن.

ـ بعض الأمراض المزمنة قد تؤدي الى هذا التدلي مثل الإصابة بمرض السكر.

ـ بعض المرضى المصابين بالوهن العضلي قد يكونون عرضة لهذا التهدل في إحدى العينين.

ـ السكتات التي تصيب الدماغ أحد أهم الأسباب التي تؤدي الى هذا التهدل في عين واحدة دون الأخرى.

ـ قد يعاني البعض من حالة ظهور حبوب أو تورمات أو دمامل في العيون وجفنها مما قد يؤدي الى هذا التهدل الشديد.

ـ هناك أسباب تتعلق بمشكلة في الأعصاب مثل تلف الأعصاب التي تتحكم بشكل كبير في العضلة الممسكة بالجفن.

ـ عضلات الجفن قد تعاني من ضعف حاد مما قد يجعلها غير قادرة على رفع الجفن بشكل عام.

يأتي العلاج بشكل مباشر وفقا للتقرير من خلال معرفة المسبب، فإذا عرف السبب يمكن علاج الحاله من خلال علاج السبب أو من خلال بعض الجراحات البسيطة.