ضمن مبادرة "المنيا تتجمل": زراعة 135 شتلة بالطريق الدائرى وطريق مصر - أسوان بمطاى

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية، وأشار المحافظ إلى أن الاقتصاد الأخضر يعد أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتكامل مع بُعدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق اكتمال الأبعاد الثلاثة للتنمية وفق رؤية مصر 2030، ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي.

وأوضح المحافظ أن "مبادرة 100 مليون شجرة" تهدف إلى تقليل مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة الرقعة الخضراء، ونشر الوعي البيئي، مما يساهم في توفير أكسجين نقي وتحسين الصحة العامة، كما تسهم المبادرة في توفير فرص عمل من خلال زراعة أشجار جديدة، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، مما يؤدي إلى تقليل الملوثات البيئية وتحسين نوعية الهواء.

من جانبه، أشار عويس قاسم، رئيس مركز مطاي، إلى استمرار أعمال تنسيق وزراعة الأشجار على عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، موضحاً أنه تم زراعة 135 شتلة متنوعة على الطريق الدائري وطريق مصر-أسوان الزراعي بجوار قرية "لطف الله"، كما تضمنت الجهود قص الحشائش وتهذيب ودهان جذوع الأشجار وري النباتات القديمة، إلى جانب تنظيف الطرق، وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي بمركز مطاي.

