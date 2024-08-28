سوريا أمام مجلس الأمن: الاعتداءات الإسرائيلية على دول بالمنطقة يهدد بإشعالها

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حذرت سوريا من أن التصعيد الخطير في المنطقة المتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلى في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، وإمعانه في شن اعتداءات على عدد من دولها بما فيها سوريا؛ يهدد بإشعال المنطقة برمتها وتفجيرها؛ الأمر الذي سيلقي بآثاره على العالم أجمع.



وقال نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت الشأنين السياسي والإنساني في سوريا - " نجتمع اليوم في الوقت الذي تشهد فيه منطقتنا تصعيداً خطيراً يهدد بإشعالها وتفجيرها؛ الأمر الذي سيلقي بآثاره على العالم أجمع وليس على المنطقة فحسب، وذلك جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإمعانه في شن المزيد من أعمال العدوان على دول المنطقة بما فيها سوريا، والتي لم يكن آخرها عدوانه الغادر على بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل بتاريخ 27 من يوليو الماضي".



وجدد "دندي" - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - التأكيد على ما تضمنته الرسالتان المتطابقتان اللتان وجهتهما سوريا إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن في 14 أغسطس الجاري، بشأن رفض سوريا جملةً وتفصيلاً الأكاذيب التي أدلى بها ممثل الاحتلال الإسرائيلn خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن تحت بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، بتاريخ 13 أغسطس، وتجدد إدانتها بأشد العبارات قيامه- في إطار ممارساته الاستعراضية وألاعيبه المكشوفة وسعيه لتزييف الحقائق- برفع صور الأطفال السوريين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي الآثم على بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل وزعمه أنهم أطفال إسرائيليون".



كما جدد تأكيد سوريا، على حقها المشروع باستعادة الجولان المحتل كاملاً، "وهو حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981".