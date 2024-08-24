اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 مدنيين في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى فى سوريا

السبت، 24 أغسطس 2024 01:00 ص
إصابة 7 مدنيين في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى فى سوريا الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت مصادر إعلامية سورية رسمية بأن سبعة مدنيين أصيبوا في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة - نقلا عن مصدر عسكري - القول إنه "حوالي الساعة السابعة و35 دقيقة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى.. وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".

وأكدت الوكالة، تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية، حيث إنها قامت بإسقاط بعضها.







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