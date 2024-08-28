سفارة واشنطن فى ليبيا: مسؤولان أمريكيان التقيا بخليفة حفتر

وكالات

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، الثلاثاء، إن قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الجنرال مايكل لانجلي والقائم بالأعمال جيريمى بيرنت التقيا في مدينة بنغازى بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد.

وأضافت السفارة، في منشور على موقع "إكس"، أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في الحوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي.

ولفتت إلى دعم واشنطن "للجهود الليبية الرامية إلى حماية سيادة ليبيا في ظل التحديات الأمنية الإقليمية"، مشيرة إلى أن المسؤليَن الأمريكيين شددا على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا، وخفض التصعيد في ظل التوترات الحالية.