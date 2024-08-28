اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 03:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

سفارة واشنطن فى ليبيا: مسؤولان أمريكيان التقيا بخليفة حفتر

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 02:00 ص
سفارة واشنطن فى ليبيا: مسؤولان أمريكيان التقيا بخليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، الثلاثاء، إن قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الجنرال مايكل لانجلي والقائم بالأعمال جيريمى بيرنت التقيا في مدينة بنغازى بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد.

وأضافت السفارة، في منشور على موقع "إكس"، أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في الحوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي.

ولفتت إلى دعم واشنطن "للجهود الليبية الرامية إلى حماية سيادة ليبيا في ظل التحديات الأمنية الإقليمية"، مشيرة إلى أن المسؤليَن الأمريكيين شددا على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا، وخفض التصعيد في ظل التوترات الحالية.

 







خليفه حفتر

ليبيا

اخبار ليبيا

جيريمى بيرنت

الجيش الامريكى

بنغازى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة