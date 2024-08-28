سباق تنشيطى للهجن فى شمال سيناء بمشاركة 250 هجّانا.. اعرف التفاصيل

العريش ـ محمد حسين

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات سباق للهجن على أرضية ميدان سباقات الهجن غرب مدينة العريش بشمال سيناء، بمشاركة حوالى 250 هجّان من أبناء سيناء، فى إطار سباقات شهرية ينظمها الاتحاد المصرى لسباقات الهجن لدعم وتنشيط هذه الرياضة التراثية.

وفى تصريح له، أشار الدكتور يوسف القرم، مدير نادى الهجن الرياضى المصرى بالعريش، إلى أن السباق شهد مشاركة فعالة من الهجانة الذين توافدوا على الميدان للتنافس على المراكز الأولى.



وأكد أن السباق سيستمر طوال اليوم، حيث تنطلق الأشواط فى الصباح وتتخللها احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين، بحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتستكمل بقية الأشواط خلال الفترة المسائية وسط أجواء احتفالية مميزة.

من جانبه، قال عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن سباقات الهجن أصبحت تنطلق بانتظام فى الميادين المجهزة على مستوى مصر، مشيرًا إلى أن ميدان السباق بالعريش يُعد من الميادين الرئيسية الجاذبة للهجانة من جميع المحافظات.



وأكد حمدان، أن هذا الميدان هو أحد أقدم ميادين سباقات الهجن فى مصر، وقد عاد ليشهد نشاطًا مكثفًا مع عودة السباقات بقوة على أرضيته، لافتا أن هذا السباق يُعد جزءًا من سلسلة سباقات تنشيطية ينظمها الاتحاد لدعم رياضة الهجن وملاك الإبل، مشيدًا بالتعاون الكبير من مؤسسات الدولة، ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء، والدعم الذى يقدمه محبو هذه الرياضة التراثية العريقة.

يذكر أنه، نجح نادى الهجن الرياضى المصرى بالعريش فى تحقيق نتائج متميزة خلال مهرجان سباق الهجن الختامى لموسم السباقات الرابع بالعلمين، الذى أُقيم فى يوليو الماضى بميدان سباقات الهجن بقرية سيدى عبد الرحمن، بمشاركة 1600 هجّان من مختلف محافظات مصر.



وتمكن الهجانة المشاركون من النادى من تحقيق مراكز متقدمة، أبرزهم الهجان مصطفى جمعة الهايبر، الذى حقق المركز الأول فى عدة أشواط، والهجان فياظ حسين، الذى حقق المركز الأول فى أشواط أخرى، بالإضافة إلى الهجانة برعى بن عاصى، حمدان قابل، سمير محمد أبو كبريت، وعيد سعيد، الذين حققوا مراكز متقدمة فى مختلف الأشواط.



ونادى الهجن الرياضى المصرى بالعريش، هو أول ناد لسباقات الهجن فى مصر أُشْهِر فى الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت إلى كل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية، كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى، وجمهورها من المتابعين.

وتعد محافظة شمال سيناء كانت من بين أول المحافظات التى تم فيها إنشاء ناد ومضمار للهجن فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش، بالإضافة إلى إنشاء مضمار آخر فى وسط سيناء، وشهد الميدان مؤخرًا تجهيزات لرفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإدارى والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادى، بالإضافة إلى تجريد الطريق المؤدى للنادى وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية.



ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا فى طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع وفى سبتمبر من عام 2022 شهدت شمال سيناء عودة مهرجانات سباق الهجن بعد توقف دام 14 عامًا، حيث أقيمت فعاليات السباق على مدار 30 شوطًا تنافست فيها الهجن بعدد 360 جمل، وتواصلت الفعاليات بلا توقف بسباقات رئيسية فى مناسبات ذكرى نصر أكتوبر وتحرير سيناء وسباقات تنشيطية على مدار العام على ارضية الميدان بين الحين والآخر.