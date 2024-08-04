نادى الهجن الرياضى المصرى بالعريش يحصد المراكز الأولى فى مهرجان العلمين

العريش - محمد حسين

نجح نادي الهجن الرياضي المصري بالعريش، في تحقيق نتائج متميزة خلال مهرجان سباق الهجن الختامي لموسم سباقات الهجن الرابع بالعلمين، وشهد المهرجان، الذي أقيم في ميدان سباقات الهجن بقرية سيدي عبد الرحمن، مشاركة 1600 من الهجن من مختلف محافظات مصر، وكان تحت تنظيم الاتحاد المصري للهجن وبرعاية الاتحاد الإماراتي للهجن.

وأعلن نادي الهجن الرياضي المصري بالعريش، أن الهجانة المشاركين من النادي تمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة، وهى: الهجان مصطفى جمعة الهايبر حققت هجنه المركز الأول في الشوط الرئيسي سن رباع ناب حرائر، المركز الأول في الشوط الرئيسي سن رباع عباديات مفتوح، والمركز الأول مكرر في الشوط الرئيسي سن ثاني صريمة ابكار، والمركز الأول في شوط سن لبانا أبكار حرائر، و المركز الأول في شوط عباديات سن ثاني صرايم، و المركز الثاني في شوط ثاني سن صريمة حرائر، والمركز الثالث في شوط سن لبانا أبكار حرائر، و المركز الرابع في شوط سن لبانا قعدان حرائر، والمركز الرابع في شوط سن ثنايا حرائر.

والهجان فياظ حسين حققت هجنه المركز الأول في شوط سن الضرايب لبان، والمركز الأول في شوط سن رباع وناب، والمركز الأول في شوط سن الضرايب أول صريمة.

والهجان برعي بن عاصي حققت هجنه المركز الثالث في شوط سن لبانا قعدان، والمركز الخامس في شوط سن لبانا أبكار.

والهجان حمدان قابل حققت هجنه المركز الثالث في شوط Mix، والمركز الرابع في شوط سن لبانا ضرايب.

والهجان سمير محمد أبو كبريت حققت هجنه المركز الرابع في شوط ثنايا عباديات، والمركز الرابع في شوط سن أول صريمة قعدان، والمركز الرابع في شوط سن لبانا قعدان.

والهجان عيد سعيد حققت هجنه المركز الثالث في شوط سن لبانا قعدان، والمركز التاسع في شوط سن ناب حرائر، والمركز العاشر في شوط سن أول صريمة قعدان، والمركز العاشر في شوط سن لبانا أبكار.

قدم الدكتور يوسف القرم، مدير نادي الهجن الرياضي المصري بالعريش، التهنئة للفائزين، مشيدًا بالتميز الذي تحقق، والذي يعكس قوة حضور رياضة الهجن في شمال سيناء.

وأكد أن هذه النتائج تبرز مدى تطور رياضة الهجن التي بدأت من شمال سيناء وانتشرت إلى كافة أنحاء مصر.

وأشار القرم إلى أن ميدان سباقات الهجن الرياضي بالعريش هو مركز مهم لتربية وتدريب الهجن ويستقطب الهجانة من جميع المحافظات، مما يعزز من مشاركتهم في الفعاليات المحلية والدولية.

وأكد أيضًا أن دعم رياضة الهجن في شمال سيناء يأتي من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء ومديرية الشباب والرياضة.