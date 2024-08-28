اليوم السابع
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رفع كفاءة حديقة الناصرية بحى العامرية ثان فى الإسكندرية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 11:49 ص
رفع كفاءة حديقة الناصرية بحى العامرية ثان فى الإسكندرية رفع كفاءة حديقة الناصرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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قام حى العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة يحيي زكريا رئيس حى العامرية ثان، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة بالحى.

وأعلن حي العامرية ثان، أن إدارة الحدائق قامت بأعمال زراعة وتطوير في حديقة الناصرية القديمة، كما تم ري الحديقة وإزالة الحشائش الضارة تم قص شجر فيكس وبزروميا .

كما تم رفع كفاءة الإنارة العامة بالمناطق، وعمل صيانه بكلا من:

1- تم عمل صيانة بقرية خالد بن الوليد وربط 9 برشمان

2- ربط برشمان خلف شركة المياه بالناصرية، وجاري استكمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء بشوارع الحي .

أعمال رفع كفاءة حديقة الناصرية بحي العامرية الإسكندرية
أعمال رفع كفاءة حديقة الناصرية بحي العامرية الإسكندرية

 

رفع كفاءة اعمال الكهرباء بحي العامرية ثان الإسكندرية
رفع كفاءة اعمال الكهرباء بحي العامرية ثان الإسكندرية

 

رفع كفاءة حديقة الناصرية بحي العامرية ثان بالاسكندرية
رفع كفاءة حديقة الناصرية بحي العامرية ثان بالاسكندرية

 







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حدائق العامرية

زراعة الأشجار

الناصرية القديمة

حي العامرية ثان

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