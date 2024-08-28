رفع كفاءة حديقة الناصرية بحى العامرية ثان فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قام حى العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة يحيي زكريا رئيس حى العامرية ثان، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة بالحى.

وأعلن حي العامرية ثان، أن إدارة الحدائق قامت بأعمال زراعة وتطوير في حديقة الناصرية القديمة، كما تم ري الحديقة وإزالة الحشائش الضارة تم قص شجر فيكس وبزروميا .

كما تم رفع كفاءة الإنارة العامة بالمناطق، وعمل صيانه بكلا من:

1- تم عمل صيانة بقرية خالد بن الوليد وربط 9 برشمان

2- ربط برشمان خلف شركة المياه بالناصرية، وجاري استكمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء بشوارع الحي .



أعمال رفع كفاءة حديقة الناصرية بحي العامرية الإسكندرية



رفع كفاءة اعمال الكهرباء بحي العامرية ثان الإسكندرية