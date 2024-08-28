رئيس مدينة دمياط: تلقينا 15 طلب تصالح واستخراج 2080 شهادة بيانات

دمياط معتز الشربيني

أكد المهندس محمد رزق رئيس مركز ومدينة دمياط أن إجمالى عدد التصالحات التى تلقها المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية بلغت 15طلبا، موضحًا أن إجمالى عدد شهادات البيانات الصادرة بلغت 2080 شهادة.

وأكد رزق، لـ"اليوم السابع" أنه يجرى حاليا عمل دراسة جديدة وتصور للسيولة المرورية بميدان الشهابية بعد إغلاق أحد مداخله وقد تشمل أعمال تجميل للميدان.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه جارى إعادة النظر فى بعض خطوط السرفيس لعدم تقسيم الخطوط وحل مشكلة خط سرفيس البصارطة بما يتناسب مع مطالب الأهالى، كما أنه جارى إقامة معرضين لمستلزمات المدارس أحدهما بالسنانية والآخر بجوار مستشفى الهلال بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.

وأكد رزق، أنه يتم حاليا تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات خاصة بجوار المدارس والتصدى لكافة صور الإشغالات فى الشوارع العامة والميادين، وكذلك تنفيذ أعمال رصف شارع أبو الوفا والذى سوف يشهد رصف طبقة أسفلتية جديدة لرفع كفاءته.

وأشار محمد رزق، إلى أنه جارى أيضا تكثيف حملات النظافة بكافة الشوارع والقضاء على بؤر تجميع القمامة العشوائية، مضيفًا أنه تم طرح 50 مقبرة بالقرعة العلنية تم توفيرها من المتخللات المتناثرة بين المقابر وتم عمل حملة نظافة وتحرير محاضر نظافة بالمقابر، كما سيتم تنظيم سوق القنطرة وإزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية.