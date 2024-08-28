خروج اللاعب حسام عرفات من المستشفى بعد إصابته ببلع اللسان في بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، بثاً مباشراً، من لحظة خروج اللاعب حسام عرفات، لاعب نادي بورفؤاد حالياً والزمالك وأسوان سابقاً، بعد إصابته ببلع اللسان وارتجاح بالمخ وكسر في الفك الأيسر .



وخضع اللاعب حسام عرفات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد، ولاعب الزمالك السابق، للرعاية الطبية باحدى مستشفيات بورسعيد، بعد إصابته إثر بلع لسانه بمباراة ودية مع فريقه .

وقال حسام عرفات، إنه لم يتذكر أي شيئ تم منذ أن سقط علي الأرض بعد اشتراكه في كرة مع لاعب نادي الجمارك خلال المباراة الودية، وبدأ التنبه لما حدث له بعد ما يقرب من 3 ساعات ، واستمر في المستشفي وإجراء بعد الفحوصات الطبية لمدة يومين .

وتقدم "عرفات"، بالشكر لكل من اطمأن عليه خلال هذه الإصابة، مشيداً بالخدمة الطبية داخل مستشفي السلام بورسعيد، وكل القائمين عليها، وبعث رسالة لأهله "اطمئنوا أنا بخير الحمدلله".

وأضاف مؤمن غريب، أخصائي العلاج الطبيعي بنادي بورفؤاد، أن حسام ربنا كتب له عمر جديد بقد سقط مغشياً عليه وكانت إصابته خطيرة لولا تدخل الجهازين الطبيين لفريقي بورفؤاد والجمارك، مشيراً إلى أنه سيأخذ راحة أسبوع علي الأقل.



وتقدم المهندس أحمد رضوان، عضو مجلس إدارة نادي بورفؤاد، بالشكر إلى الجهاز الطبي لنادي الجمارك خاصة اللاعب أحمد سالم الذي يعمل طبيب أسنان والذي تدخل بشكل سريع مع الأجهزة الطبية وأنقذوا حسام من الموت، وكذلك الشكر موصول لإدارة المستشفى الذين قدموا كامل الرعاية الطبية للاعب خلال تواجده بالمستشفي علي مدار يومين .



وأوضح محمد سعد، مدير المركز الإعلامي لنادي بورفؤاد ، أن مؤمن غريب أخصائي العلاج الطبيعي رافق اللاعب في المستشفي لمتابعة حالته لحظة بلحظة .



كان فريق نادي بورفؤاد قد التقى فريق الجمارك في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد ، وفي لعبة مشتركة بين مدافع نادي الجمارك واللاعب حسام عرفات والتي سقط علي اثرها بأرضية الملعب فارتطمت رأسه بشكل قوي .



وعلي الفور، تجمع اللاعبين واتضح أن اللاعب حسام عرفات "بلع لسانه"، فتدخل الجهاز الطبي لنادي بورفؤاد ، وقام أخصائي العلاج الطبيعي مؤمن غريب ، بوضع إصبعه داخل فم اللاعب لتجنب تصاعد الإصابة .

تم نقل اللاعب علي مستشفي السلام بورسعيد، احدي مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد ، واحتجازه بقسم العناية المركزة .