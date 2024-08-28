جامعة العريش تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة للعام الجديد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت جامعة العريش عن ترحيبها بطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، حيث أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، استعداد الجامعة الكامل لاستقبال الطلاب الجدد وتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لضمان تجربة تعليمية مميزة.

وأشار إلى أن الجامعة تضع طلابها في المقام الأول، وتسعى دائمًا لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.

وأوضح الدكتور الدمرداش أن الجامعة ستنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة التعريفية لتمكين الطلاب من التعرف على التخصصات والبرامج الأكاديمية المتاحة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات الطلابية والمرافق الحديثة التي تقدمها الجامعة.

كما أكد على أن الجامعة ستعمل على تسهيل عملية القبول والتسجيل لضمان انتقال سلس للطلاب إلى الحياة الجامعية.

أشار انه فيما يخص نتائج القبول، جاءت نتيجة المرحلة الثانية للكليات بجامعة العريش بالمجموعة العلمية: كلية حاسبات ومعلومات علوم: 364.5، كلية الطب البيطري: 361، كلية حاسبات ومعلومات رياضة: 345.5، كلية العلوم: 332، كلية التجارة: 301.5، كلية تجارة انتساب موجه: 298، كلية العلوم الزراعية البيئية: 286، كلية الآداب: 285، كلية التربية: 281.5، كلية علوم العريش رياضة: 276.5، كلية استزراع المائي والمصايد البحرية: 267.5، كلية آداب انتساب موجه: 266.5

والمجموعة الأدبية: كلية التربية: 288، كلية التجارة: 283.5، كلية التجارة انتساب موجه: 281.5، كلية الآداب انتساب موجه: 275، كلية آداب العريش: 275، كلية التربية (تعليم ابتدائي): 285، كلية التربية (طفولة): 242.5.