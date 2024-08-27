جامعة العريش تبدأ خطوات إنشاء أول كلية هندسة بشمال سيناء

العريش ـ محمد حسين

شرعت جامعة العريش، في خطوات إنشاء أول كلية هندسة بشمال سيناء، لتكون إضافة متميزة لكليات الجامعة على أرض سيناء في إطار سعي الجامعة لتلبية احتياجات المنطقة وتعزيز البنية التحتية التعليمية فيها.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن الجامعة استقبلت وفداً من قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مدحت عوض الحادق، رئيس الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد، والدكتور محمد بسيوني، نائب رئيس الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد، بحضور الدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، وركز الوفد على تقييم الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة في جامعة العريش لإطلاق كلية الهندسة، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الداخلية المقترحة للكلية.

وخلال الاجتماع، قدم فريق الجامعة عرضاً مفصلاً عن الخطط والاستعدادات الجارية لإنشاء كلية الهندسة، مشيراً إلى توفر الكوادر الأكاديمية المؤهلة والمرافق اللازمة لضمان جودة التعليم والتدريب الهندسي. كما تم مناقشة الأهداف المستقبلية للكلية وكيفية مساهمتها في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز قدرات الخريجين في سوق العمل.

وأضاف الدكتور الدمرداش أن الوفد قام بزيارة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لإطلاعه على آخر المستجدات حول مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة العريش، وأكد أن المشروع سيسهم في تلبية احتياجات سوق العمل في المنطقة، متماشياً مع خطة الدولة الشاملة للتنمية المستدامة في شمال سيناء.

وأكد الدكتور الدمرداش أن إنشاء كلية الهندسة يُعد خطوة أساسية نحو تطوير جامعة تكنولوجية في سيناء، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية، وإعداد كوادر هندسية مؤهلة.

وأضاف أن هذا يعزز مكانة الجامعة والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والإقليمي.