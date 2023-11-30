تبادل الخبرات بين محطة بحوث سخا ومدارس كفر الشيخ

تشهد محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الزيارات بين طلاب جامعة كفر الشيخ، وطلاب مدارس التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والدكتور مجدى السماحى، وكيل المحطة لشئون الارشاد والتدريب، ومسئول الإعلام والعلاقات العامة والتواصل بالمحطة، للتعرف على دور المحطة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور مجدي السماحي، أنه جرى استقبال عدد من طلاب كليتي الزراعة والعلوم، إضافة لطالبات اتحاد مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات، وطلاب وطالبات مدرسة الزراعة بكفر الشيخ، وجرى استعراض مبسط لأنشطة المحطة ودور المعاهد والأقسام البحثية المختلفة في استنباط الأصناف، وتقديم حزمة التوصيات للمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية علاوة على أهمية محطات الأرصاد الجوية واستخدام الذكاء الاصطناعي لمجابهة التغيرات المناخية.

وأضاف السماحي، كما تناول خلال ندوة الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة، إضافة لما تقدمه محطة البحوث الزراعية بسخا، لخدمة المجتمع المحيط بالمحافظة، والمساهمة في الدور التنموي لرفع قدرات الطلاب والطالبات، بالإضافة للتعرف على أهم أنشطة المحطة ودورها المتميز في المساهمة في الأمن الغذائي المصري، باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل، تتحمل التغيرات المناخية المتعددة.

وأبدى الطلاب والطالبات، استجابة متميزة لما تم عرضه من معلومات، مقدمين الشكر للمختصين في المحطة لما قدموه لهم من معلومات متعددة.