تعليم بورسعيد يشدد على مراجعة البيانات الخاصة بالإدارت لضمان استمرار جودة العملية التعليمية

بورسعيد محمد فرج

شدد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد على ضرورة مراجعة البيانات الخاصة بالإدارت بصورة دقيقة، مؤكدا أن الاستقرار هو عنوان المرحلة القادمة لضمان استمرار جودة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر المديرية لمناقشة مدى جاهزية مدارس بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بحضور كل من طاهر الغرباوي وكيل المديرية و محمود بدوى مدير عام التعليم العام.

ومن جانبهم استهدف مديري الإدارات التعليمية ووكلائها ومديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات النوعية ورؤساء أقسام المراحل التعليمية بالإدارت وموجهى عموم المواد الأساسية.

كما وجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع ضرورة الاطلاع ومراجعة الكتب الدورية الوزارية الخاصة بأعمال الصيانة المدرسية.

وأشار وكيل الوزارة للحديث عن الكثافات المعتدلة داخل الفصول، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد تحظى بكثافات معتدلة عن باقى المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة التأكيد على جميع المدارس بتعليق قوائم الفصول بداية من أول شهر سبتمبر تحت إشراف مدير المدرسة والتأكيد على تسجيل الغياب يوميا مع بداية العام الدراسي.

ومن جهة أخرى وجه الدكتور محمد عبد التواب ببدء مجموعات التقوية بالمدارس اعتبارا من أول سبتمبر مشيرا إلى أن كل مدرسة لها مجموعات تقوية خاصة بطلابها ومعلميها فقط.



