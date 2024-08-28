اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقات مراكز القدرات والمبدعين صيف 2024

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 08:43 م
تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقات مراكز القدرات والمبدعين صيف 2024 المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، نتائج مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين فى التربية الفنية صيف 2024م والتى جرى تنفيذها خلال الإجازة الصيفية فى جميع الإدارات التعليمية بإڜراف توجيه عام التربية الفنية بالمديرية .

وأوضح وكيل التعليم أن نتائج صيف هذا العام فى مجال الأشغال الفنية والتعبير المجسم حققت فيها المركز الاول مدرسة الأمل الإبتدائية الجديدة بالخارجة، وفى المركز الثاني مدرسة العوينة الإبتدائية بالداخلةوفى المركز الثالث مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بالفرافرة، والمركز الرابع مدرسة بلاط الإبتدائية ببلاط

وأسفرت مسابقة التعبير الفنى والتصميم الفنى عن تحقيق المركز الأول لصالح مدرسة العوينة الابتدائية بالداخلة والمركز الثاني مدرسة الأمل الإبتدائية الجديدة بالخارجة والمركز الثالث مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بالفرافرة، والمركز الرابع مدرسة بلاط الإبتدائية ببلاط.


 







الوادى الجديد تعليم الوادي الجديد

مسابقات مراكز القدرات والمبدعين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة