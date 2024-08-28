تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقات مراكز القدرات والمبدعين صيف 2024

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، نتائج مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين فى التربية الفنية صيف 2024م والتى جرى تنفيذها خلال الإجازة الصيفية فى جميع الإدارات التعليمية بإڜراف توجيه عام التربية الفنية بالمديرية .

وأوضح وكيل التعليم أن نتائج صيف هذا العام فى مجال الأشغال الفنية والتعبير المجسم حققت فيها المركز الاول مدرسة الأمل الإبتدائية الجديدة بالخارجة، وفى المركز الثاني مدرسة العوينة الإبتدائية بالداخلةوفى المركز الثالث مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بالفرافرة، والمركز الرابع مدرسة بلاط الإبتدائية ببلاط

وأسفرت مسابقة التعبير الفنى والتصميم الفنى عن تحقيق المركز الأول لصالح مدرسة العوينة الابتدائية بالداخلة والمركز الثاني مدرسة الأمل الإبتدائية الجديدة بالخارجة والمركز الثالث مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بالفرافرة، والمركز الرابع مدرسة بلاط الإبتدائية ببلاط.



