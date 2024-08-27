رئاسة مركز الخارجة: تنفيذ أعمال صيانة لشبكات الرى بالتنقيط فى المسطحات الخضراء

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من إصلاح خط التنقيط في محور 30 يونيو، كما جرى إصلاح خط مياه التنقيط في حي 25 يناير، مما يسهم في تحسين الري والمحافظة على المسطحات الخضراء في المناطق الحيوية، كما جرى تنفيذ عدد من الأعمال الهامة ضمن جهود تحسين البيئة وتطوير البنية التحتية، حيث نفذ قسم تحسين البيئة اعمال قص الأشجار وتهذيب الجزيرة الوسطى في شارع جمال عبدالناصر، مع رفع المخلفات المتراكمة أمام المجلس القومي للمرأة، ما يعزز من جمال المدينة، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير الخدمات البيئية والبنية التحتية في كافة أنحاء المدينة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بتوجيهات من جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة شاملة في عدد من الأحياء الحيوية والتى شملت حي 25 يناير، حيث تم كنس الشوارع ورفع القمامة والمخلفات الزراعية بإشراف إبراهيم مسعد، رئيس قطاع 25 يناير، وبمشاركة فريق العمل، كما جرى تنفيذ أعمال النظافة فى أحياء الزهور، الأمل، خلف المتحف، وشارعي جمال عبد الناصر وعارف وشارع الدكتور الذهبي، حيث تم تنفيذ الحملة تحت إشراف حسن يوسف بيومي، رئيس قطاع شمال وسط، وكذلك جرى تنفيذ أعمال نظافة في حي الثانوية العامة، حي القلقان، حي المحابس، وشارع العدل، تحت إشراف سعيد مبارك، رئيس قطاع شمال شرق، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع مستوى النظافة في كافة أنحاء المدينة، وتلبية احتياجات المواطنين في بيئة نظيفة وصحية.