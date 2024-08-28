تدشن مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها" بمشاركة أكثر من 400 شابا وفتاة

الدقهلية - سارة الباز

شاركت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تدشين مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها"، اليوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 400 شابا وفتاة من الكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستغلال طاقة الشباب في خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

حضر تدشين المبادرة الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، والدكتور عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة،

والدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، وطارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، وأحمد عبدالعظيم، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتورة إيمان سماحة، منسق عام المبادرة، وغادة السيد، مسئول الكيانات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وتهدف مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها" إلى نشر الوعي، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال رفع المخلفات الصلبة، والقمامة من شوارع، وميادين مدينة المنصورة، وزارعة الأشجار، ودهان الأرصفة، وتزيين أكشاك الكهرباء، والاتصالات، والغاز بالرسومات الفنية.

وأكد المحافظ على أن شباب الدقهلية شريك أساسي مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في تنمية، وتطوير المحافظة، وقادر على التغيير من خلال العمل التطوعي، ونشر الوعي، والثقافة لدى المواطنين من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي، والحضاري للمحافظة، مقدما الشكر والتقدير لنائب محافظ الدقهلية المتبني الأول للمبادرات الشبابية بالمحافظة، التي تخدم المواطنين.

كما أشار إلى أن العمل المجتمعي، والمشاركة المجتمعية أحد أهم عناصر نجاح منظومة البيئة بالمحافظة، وتحسين الصورة البصرية، لأن النجاح لن يتحقق بشكل فردي، ولن يتحقق بدون التعاون بين أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني.

واضاف بأن المنصورة هي عروس النيل، وعاصمة مصر الطبية، ومدينة الثقافة، والعلوم، والمعرفة، وسيعمل الجميع لتعود إلى سابق عهدها من خلال إعادة تطوير كافة شوارعها، وميادينها، ومعالمها، وستكون هذه المبادرة مثلاً يحتذى به في كافة المحافظات.

وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال مشاركتها محافظ الدقهلية في تدشين "المنصورة جميلة بشبابها" على حرصه على مشاركة الشباب، ودعمه المتواصل لهم بالمحافظة، باعتبارهم الذراع الأيمن للمحافظة في نشر الوعي لدى المواطنين، والشريك الأساسي في التنمية نحو المستقبل، وتحقيق رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

يأتي تدشين مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها" في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستغلال طاقة الشباب في خدمة المجتمع، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ومشاركة مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة.