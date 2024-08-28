اليوم.. فصل الكهرباء عن عدد من الأماكن بغرب المنصورة لإجراء أعمال الصيانة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن أنه سيتم فصل التيار الكهربائى بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة فى أماكن متفرقة؛ لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة، والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هي:

- فى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجارى المناطق المتأثرة بانقطاع التيار هي: شارع الجلاء.

- فى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجارى هي: شارع الجمهورية، وأول شارع محمد فتحي.

ومن المقرر إجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع مديرية الكهرباء يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجارى بدءا من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم، والمناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هي: (منطقة عزبة الشال بالكامل - شارع الدراسات - مساكن الأوقاف - منطقة عزيزة الشناوى - جزء من مساكن الشناوى – حى شرق المنصورة).

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء؛ وذلك حتى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل، والاستعداد المسبق.