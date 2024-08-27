اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى اليوم بعدد من المناطق فى المنصورة لأعمال الصيانة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 06:00 ص
فصل التيار الكهربائى اليوم بعدد من المناطق فى المنصورة لأعمال الصيانة محطة كهرباء - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة؛ لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري هي: شارع المستشفى العام، وشارع الثانوية.

وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء؛ وذلك حتى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل، والاستعداد المسبق.


 







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