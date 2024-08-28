اليوم.. آخر أيام مبادرة بيع اللحوم البلدية فى الفيوم بسعر 325 جنيها

الفيوم رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم، اليوم، آخر أيام مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة خلال الشهر الجارى، والتى بدأت الأحد 25 أغسطس، على أن تستمر لمدة 5 أيام فى الأسبوع الأخير من كل شهر، لرفع العبء عن كأهل محدودى الدخل.

والمبادرة تنفذها المحافظة تحت إشراف الدكتور محمد التونى نائب المحافظ، وبالتعاون مع جمعية صلاح الدين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وتحت إشراف كامل من مديريتى التموين والطب البيطرى، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، فى عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وتم تحديد سعر 325 جنيهًا لبيع كيلو اللحوم البلدية الطازجة بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة خلال شهر أغسطس الجارى، وستستمر عملية البيع طوال أيام المبادرة حتى انتهاء كمية اللحوم المقررة لكل منفذ، وتنفذ المبادرة من خلال 6 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم، هى جزارة عمرو جمال عبد الحليم بمنطقة الحادقة، وجزارة طاهر جلال سيد بمنطقة دحدورة هدى، وجزارة أسامة زحلان بمنطقة رفعت عزمى، وجزارة أحمد عاطف محمد زكى بمنطقة الصوفى، وجزارة محمد سعد حسن بمنطقة السلخانة، إضافة إلى فرع هايبر ماركت عرفة بمنطقة الحواتم.

وخصصت المحافظة رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقى شكاوى المواطنين من أى مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.