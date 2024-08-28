المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح يخصص أراضى للخدمات العامة ويتابع جهود التنمية

مطروح – حسن مشالي

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح جلسته، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام، وأعضاء البرلمان عن مطروح، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن مطروح ووكلاء الوزارات ورؤساء ومديري القطاعات التنفيذية ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، لمتابعة المشروعات والخدمات وجهود التنمية والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ناقش المجلس عدد من الموضوعات، ومن بينها الموافقة على تخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة، من بينها قرار تخصيص قطعة أرض لإقامة وحدة صحية بالعزية الغربية، في مدينة الحمام، بمساحة 600 متر، وتخصيص 2500 متر في سيوة لإقامة شبكة نقل البرامج لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، والموافقة على تجديد تخصيص مساحة 285 متر لإنشاء قاعات تابعة للإدارة تعليمية بالعلمين، وتخصيص 10 آلاف متر لإقامة مدرسه تجريبية برأس الحكمة، وتخصيص 2500 متر لقطعة أرض مقام عليها مدرسة العراوة بقرية المثانى بالنجيلة، و2500 متر لإنشاء مدرسة أولاد رفاد بالنجيلة.

وفي قطاع الأوقاف، تمت الموافقة على تخصيص مساحات 600 متر، مقام عليها مسجد " أبو ذر الغفاري " في مدينة برانى و600 متر لمسجد عمرو بن العاص بمرسي مطروح و600 متر المقام عليها مسجد سعد بن معاذ ببرانى، مع دراسة تحديد موقع مناسب لإقامة مبنى لمديرية الأوقاف بمطروح.

كما تمت مناقشة استعدادات المحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات، لإزالة أية عقبات لاستقبال حوالي 190 ألف طالب، بمراحل التعليم قبل الجامعي في 880 مدرسة، من بينها 15 مدرسة جديدة تدخل الخدمة، و16 مدرسة صيانة، واستقبال 308 معلميد جدد، الأسبوع المقبل، بما يساهم في سد العجز من المعلمين.

ووجه محافظ مطروح، بتنسيق قبول تحويل الطلاب بين المدارس، أو بين المدارس العامة والمعاهد الأزهرية، كما تمت مناقشة الختام المالى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام 2023 / 2024، مع التأكيد على متابعة تنفيذ المشروعات والانتهاء منها، ولجان الاستلام وفقا للشروط والضوابط للمواصفات الفنية والجودة.

وتمت الإشارة إلى أنه جارِ الاعداد لافتتاح عيادة التأمين الصحى بسيوة والحمام، مع تواجد الأطباء والصيادلة، ومقترح فتح عيادات بالصبغة والنجيلة الفترة المقبلة للتيسير على المواطنين.

ووجه محافظ مطروح، بالعمل على زيادة حملات التبرع بالدم والتوعية بها، والتنسيق مع بنك الدم بالإسكندرية لزيادة الوارد للمحافظة، لتوفير مزيد من كميات الدم، خاصة لأبناء سيوة مرضي الانيميا المنجلية.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، على اعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة، لمنطقة شمس الحكم،ة التى تم تخصيصها من ولاية المحافظة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لطلبات التصالح، من بداية شهر مايو وحتى الآن، حيث تم قبول عدد 670 طلب، المقدمة للحصول على شهادة بيانات، وتم تحويل عدد 742 طلب قديم إلى القانون الجديد 187 لسنة 2023، وإصدار 41 نموذج مؤقت و37 نموذج بالقبول.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم عرض عدد من مطالب المحافظة، في قطاع مياه الشرب، على وزير الإسكان وتمت الموافقة على دعم محطة الرميلة 4 بالوحدة الـ5 بطاقة 16.250 ألف م3 ، وتوسعة محطة كليوباترا لتصل لـ 20 الف م3 تبدأ بـ 10 آلاف متر مكعب، وتوسعة محطة تحلية مياه السلوم لـ 5 آلاف متر مكعب تبدأ بـ 2000 م3، ووصول الوحدة الثانية لتوسعة محطة تحلية مياه برانى الأسبوع القادم

كما تمت مناقشة استعدادات قطاعات المحافظة المعنية، للمشاركة في مبادرة بداية والتى تنطلق يوم 7 سبتمبر المقبل، وعرض كل جهة للخطة المقترحة، وتكثيف أعمالها خلال فترة المبادرة.