الجيزة تدرس إمكانية زيادة الجداريات الفرعونية على عقارات الدائرى.. تفاصيل

كتبت – مرام محمد

بمعدلات تنفيذ عالية، تواصل محافظة الجيزة تنفيذ مشروع تطوير وتجميل محيط المتحف المصري الكبير والطرق والمحاور المؤدية إليه، والذي يستهدف إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، وتحسين الرؤية البصرية، وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق والمحاور المؤدية إليه.

ويتضمن مخطط التطوير، طلاء وتجميل العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية والهرم، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس، وكذا طريق الفيوم، والمنطقة الأثرية بهضبة الأهرام.

وتشهد أعمال التطوير، تجميل تلك الطرق، وتشجيرها ورفع كفاءة أسوار المنشآت والأرصفة الواقعة على جانبيها ومدها بإضاءات تجميلية ذات طابع متناسق ومسطحات خضراء مدعمة بشبكة ري حديثة؛ لخلق رؤية عصرية تتماشى مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن مشروع طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى، يهدف إلى تحسين الهوية البصرية بالطريق، في إطار رؤية الدولة نحو تحسين وتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير خاصة الطريق الدائري، الذي يعد أحد المسارات الرئيسية التي من المقرر أن يشهد اقبالًا من الزوار.

وأكد محافظ الجيزة، توجيه الجهات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة لتحقيق نقلة حضارية وتوفير مظهر جمالى فريد على جانبى الطريق، مع دراسة إمكانية زيادة الجداريات والخراطيش الفرعونية لما تعكسه من مظهر يتسق مع الحضارة المصرية على طول مسار الطريق.

وأشار إلى أنه تم التشديد على ضرورة تكثيف جهود إزالة بروز العقارات المزالة خلال توسعة الطريق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإسراع وتيرة العمل وتسليم العقارات بالقطاعات المتبقية للجهات المختصة بأعمال الطلاء.

وفيما يخص أعمال تجميل وتطوير وزراعة المسطحات الخضراء واللاندسكيب ورفع كفاءة الأرصفة بطريق مصر الفيوم، وجه المحافظ، الشركة المنفذة بضرورة مراعاة المناسيب الهندسية في أرصفة المشاة وكافة الأعمال المنفذة لظهور مكونات المشروع بشكل متناسق وحضاري.

واستكمالًا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها بالأهرامات، تم إنشاء اسطبلات حضارية جديدة بديلة عن الاسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات؛ لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهر غير حضارى.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم وبالتعاون مع العديد من الجهات تطوير منطقة الأهرامات من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة بما يضمن استمتاع الزائر بكل لحظة في ذلك المقصد العظيم.

وقال إن مشروع الاسطبلات الحضارية الجديدة البديلة عن الاسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية يأتي استكمالًا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل التي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.

وأوضح أن الاسطبلات الجديدة مقامة على مساحة 18 ألف م2، وتتكون من 270 باكية للدواب كمرحله أولى؛ لتكون واجهة حضارية ونقطة إنطلاق لراغبى ركوب الخيل والجمال من السائحين المترددين على المنطقة الأثرية.

وأشار إلى أنها مجهزة على أكمل وجه، حيث روعى فيها كافة المعايير البيئية ومدعومة بالمظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات وغرف للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة.

وأكد تخصيص بوابات للدخول والخروج تطل على المنطقة الأثرية وأماكن لخدمة العاملين والمترددين على الاسطبل وتوفير التأمين اللازم له من خلال غرف للأمن وموقع مخصص للطبيب البيطرى داخل الاسطبل.



الجداريات الفرعونية على عقارات الدائرى



الهوية البصرية للطريق الدائري