الأقصر تشكل لجنة لفحص تظلمات أولياء الأمور للتقديم لمدارس الرسمية لغات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن صدور توجيهات من محافظ الأقصر بتشكيل لجنة لفحص التظلمات المقدمة من أولياء الأمور المتقدمين للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم لتوفيق الأوضاع طبقا للقرارات والقوانين المنظمة، وذلك فى ضوء الاستجابة لمطالب أولياء أمور طلبة رياض الأطفال، وحرصاً من المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر على تحقيق الصالح العام واستقرار العملية التعليمية.

ومن جانبه، أوضح صفوت الجارح القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل اللجنة لفحص التظلمات المقدمة من أولياء الأمور المتقدمين للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم لتوفيق الأوضاع، وتم إعتماد نتيجة توفيق الأوضاع بالمرحلة الأولى وستتولى اللجنة توفيق الأوضاع بمراحل التنسيق التالية وفقا لمعيار السن، مشيراً إلى أن نتيجة فحص التظلمات كالاتى:- "عدد(74) طلب موافى فى السن للقبول بالمرحلة الأولى - عدد (25) طلب من الفرنسي الى طيبة المتميزة وأبو بكر الرسمية لغات والعوامية - عدد(43) طلب من ابوبكر والعوامية الى طيبة المتميزة - عدد(5) طلبات ممن لديهم بطاقات ترشيح ولم يظهر بالقاعدة - عدد(1) طلب من طيبة المتميزة الى ابوبكر الرسمية - إلى جانب عدد (29 ) طلب بقوائم الانتظار".

وأضاف القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، في بيان صحفى، أن محافظ الأقصر اعتمد الموافقة على فتح قاعات إضافية بالمدارس الآتية ( العوامية – ابوبكر الصديق – طيبة المتميزة )، واستغلال الفراغات لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال وفقاً للكثافة الطلابية.

