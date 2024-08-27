محافظ الأقصر يكشف تفاصيل نقل أصول 5 وحدات علاجية لولاية هيئة الرعاية الصحية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2024 بشأن نقل أصول عدد 5 وحدات علاجية تابعة لمراكز ومدن محافظة الأقصر لولاية الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك لتطبيق العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بهم.

وأوضح محافظ الأقصر، في بيان صحفى، أن قرار رئاسة مجلس الوزراء تضمن (مركز طب أسرة البياضية بمدينة البياضية - مركز طب أسرة الضبعية بمدينة القرنة - مركز طب أسرة الكيمان بمدينة إسنا - مركزى طب أسرة العشى وطب أسرة الزينية بمدينة بالزينية)، على أن تتولى وزارة الصحة والسكان كافة الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الوحدات العلاجية، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء التشغيل ضمن نظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة، أنه ستتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الوحدات، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والإعتماد التى تقرها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، حيث أن محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة كان قد ألتقى الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان لمتابعة سير أعمال منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والوقوف على العقبات لتذليلها لضمان إداء المنظومة لخدماتها بجودة لائقة بالمواطنين.

وفى سياق آخر، شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، انعقاد مجلس جامعة الأقصر فى جلسته رقم (67)، وكان فى استقبال محافظ الأقصر كل من دكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، ولفيف من عمداء كليات الجامعة.

وناقش محافظ الأقصر عددا من الملفات الخاصة بجامعة الأقصر والتى كان على رأسها، زيادة فرص التعاون ما بين جامعة ومحافظة الأقصر بما يخدم المحافظة، وتفعيل الدور المجتمعى للجامعة أساتذة وطلبة بما ينعكس على المواطنين بالنفع، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من خبرات أساتذة الكليات فى تنفيذ برامج تدريبية متنوعة سواء لطلاب الجامعة أو العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص كلا فى مجاله خاصة فى أقسام اللغات والسياحة والآثار.

وأكد محافظ الأقصر، أن جامعة الأقصر تعد صرح علمي كبير يشكل قيمة مضافة للمحافظة، لذلك لابد من تكثيف جهود تطوير هذا الصرح لضمان جودة مخرجاته.

فيما استقبلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، نعمة عطا جاد، وكيل وزارة السياحة بالمحافظة، ومحمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ونائب رئيس مجلس غرفة الشركات السياحية، لبحث سبل تعزيز التعاون لدعم الترويج السياحي للأقصر، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ووزارة السياحة في مجالات تدريب العمالة بالمنشآت السياحية من خلال الكوادر الأكاديمية بكلية السياحة والفنادق، وتدريب طلاب كلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم فعاليات تستهدف التسويق والترويج السياحي لمدينة الشمس.

كما تناول اللقاء توصيات ومقترحات لدعم الترويج للتراث الثقافي وسبل تحقيق مبدأ الاستدامة فى السياحة الثقافية، كأحد عناصر الجذب السياحي الذي تتمتع به محافظة الأقصر، وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، على أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية للارتقاء بمحافظة الأقصر والترويج لها سياحيًا كمحافظة تمتلك حضارة تمتد بجذورها في أعماق التاريخ.



المحافظ ورئيس الجامعة ومناقشة عدد من الملفات قبل العام الجامعى الجديد



لقاء المحافظ مع قيادات جامعة الأقصر



محافظ الأقصر يحضر فعاليات مجلس جامعة الأقصر