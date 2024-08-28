استجابة لليوم السابع.. جهاز أسوان الجديدة يزيل تمثال براد الشاى

أسوان – عبد الله صلاح

بعد 24 ساعة من لايف اليوم السابع، قرر جهاز مدينة أسوان الجديدة، إزالة ميدان براد الشاى والذى تم تصميمه على شكل براد شاى وأثار الجدل مؤخراً.

ورصدت "اليوم السابع" آراء المواطنين حول هذا التمثال الجديد المصنوع من الحجر، بجوار بوابة مدخل مدينة أسوان الجديدة، والذى تم تصميمه كـ"براد شاى" مدهون باللون البنى ومصمم على أنه محمول على الهواء ومائل لصب سائل أبيض "حليب" فى كوب.

وأشاد البعض بالفكرة على أنه تصميم ذكى يظهر براد الشاى معلقا فى الهواء، وفيه نوع من الذكاء الذى يلفت انتباه المارة ويشير إلى نوع من الدعاية المعينة بمدخل هذه المدينة العمرانية الجديدة.

واعتبر البعض هذا التمثال نوعا من العبث الفنى باعتبار أن منفذيه غير متخصصين فى هذا النوع من الفن التشكيلى ويضاف إلى التماثيل التى شوهت ميادين مصر، خاصة فى تنسيق الألوان والأحجام واختيار الفكرة نفسها، لأن هناك العديد من الأفكار التى يمكن تنفيذها أفضل من ذلك "على حد قولهم".