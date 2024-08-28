إجراءات الحصول على خدمة إلغاء رخصة محل عام من المركز التكنولوجى

كتبت - مرام محمد

أًوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لـ إلغاء رخصة محل عام، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

-توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

-إعلام الوراثة.

-موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تلقي الخدمة.

ويأتي توسع الدولة في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه، لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وتتيح المراكز العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى).