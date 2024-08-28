اليوم السابع
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أسعار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:00 م
أسعار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين أسعار الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ  المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية:-

- الطماطم 21.5جنيه.

‏- البصل 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 13.5 جنيه

‏- الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيه  .







وزاره التموين

الخضراوات

الفاكهه

المجمعات الاستهلاكيه



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